Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1954 г.р.
1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Солодовников Михаил Фокеевич

Мать: Солодовников Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Духонин Леонид Леонидович

ЗКО, с.Чесноково, Казахстан
Рождение ребёнка
22.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Духонин Леонид Леонидович

ЗКО, с.Чесноково, Казахстан
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Легиньков Владимир Сергеевич

Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духонин Леонид Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легиньков Владимир Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
г.Сорочинск
Смерть
1994
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
г.Сорочинск
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