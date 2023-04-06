Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Духонин Леонид Леонидович
ЗКО, с.Чесноково, Казахстан
Рождение ребёнка
22.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Духонин Леонид Леонидович
ЗКО, с.Чесноково, Казахстан
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Легиньков Владимир Сергеевич
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сорочинск
Смерть
1994
г.Сорочинск