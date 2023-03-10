Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1940
Сын: Солодовников Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Климов (Солодовников) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
21.03.1952
Сын: Солодовников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Солодовников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Солодовников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич
Смерть
2015
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок