Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1940 г.р.
1944 г.р.
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1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ТД
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Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Михаил Фокеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1940

Сын: Солодовников Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Климов (Солодовников) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.03.1952

Сын: Солодовников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Солодовников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Солодовников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Солодовников Михаил Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2015
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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