Духонин Леонид Леонидович
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна
Смерть
1981
Отсутствует в базе "Фамилио"