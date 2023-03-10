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Духонин Леонид Леонидович

Место рождения

Раздольное, Павлоградский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздольное, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна

Смерть
1981
Отсутствует в базе "Фамилио"

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