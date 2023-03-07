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Легиньков Владимир Сергеевич

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Место рождения

Раздольное, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздольное, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Духонин Людмила Михайловна

Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духонин Людмила Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Раздольное, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Раздольное
Смерть
2013
Раздольное, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Раздольное
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