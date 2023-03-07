Легиньков Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Духонин Людмила Михайловна
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Раздольное
Смерть
2013
с.Раздольное