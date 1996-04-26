Гульпа (Лисовицкая) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1908
Дата смерти26.04.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1908
Отец: Лисовитский Алексей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
16.11.1930
Сын: Гульпа Василий
Отец ребёнка: Гульпа Николай Фомич
Рождение ребёнка
21.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гульпа Николай Фомич
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гульпа Павел
Отец ребёнка: Гульпа Николай Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гульпа Николай Фомич
Смерть
26.04.1996