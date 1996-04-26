Гульпа (Лисовицкая) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульпа (Лисовицкая) Вера Алексеевна

Место рождения

Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

18.09.1908

Дата смерти

26.04.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1908

Отец: Лисовитский Алексей

Мать: Мария

Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.11.1930

Сын: Гульпа Василий

Отец ребёнка: Гульпа Николай Фомич

Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гульпа Николай Фомич

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гульпа Павел

Отец ребёнка: Гульпа Николай Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гульпа Николай Фомич

Смерть
26.04.1996
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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