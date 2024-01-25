Лисовитский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовитский Алексей

Лисовитский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1908

Дочь: Гульпа Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Мария

Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Милания Алексеевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовицкая Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовицкая Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисовицкий Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close