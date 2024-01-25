Лисовитский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1908
Дочь: Гульпа Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Мария
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Милания Алексеевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовицкая Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовицкая Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисовицкий Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно