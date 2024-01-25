Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1908
Дочь: Гульпа Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Лисовитский Алексей
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Милания Алексеевна
Отец ребёнка: Лисовитский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовицкая Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Лисовитский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовицкая Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Лисовитский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисовицкий Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Лисовитский Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисовитский Алексей
Смерть
Неизвестно