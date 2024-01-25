Гульпа Николай Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1906
Дата смерти12.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906
Отец: Гульпа Фома
Мать: ?
По новому календарю
Рождение ребёнка
16.11.1930
Сын: Гульпа Василий
Мать ребёнка: Гульпа Вера Алексеевна
Попал в плен (военное)
12.09.1941
Рождение ребёнка
21.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульпа Вера Алексеевна
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гульпа Павел
Мать ребёнка: Гульпа Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульпа Вера Алексеевна
Похороны
12.07.1988
Смерть
12.07.1988