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Гульпа Николай Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1906

Дата смерти

12.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906

Отец: Гульпа Фома

Мать: ?

По новому календарю
Рождение ребёнка
16.11.1930

Сын: Гульпа Василий

Мать ребёнка: Гульпа Вера Алексеевна

Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Попал в плен (военное)
12.09.1941
Рождение ребёнка
21.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульпа Вера Алексеевна

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гульпа Павел

Мать ребёнка: Гульпа Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульпа Вера Алексеевна

Похороны
12.07.1988
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.07.1988
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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