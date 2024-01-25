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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1855
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Гульпа Фома
Рождение ребёнка
20.10.1882
Дочь: Супруненко Просковья
Отец ребёнка: Гульпа Фома
Рождение ребёнка
01.03.1906
Сын: Гульпа Николай Фомич
Отец ребёнка: Гульпа Фома
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гульпа Фома
Смерть
Неизвестно