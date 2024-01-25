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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1855

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Гульпа Фома

Рождение ребёнка
20.10.1882

Дочь: Супруненко Просковья

Отец ребёнка: Гульпа Фома

Рождение ребёнка
01.03.1906

Сын: Гульпа Николай Фомич

Отец ребёнка: Гульпа Фома

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гульпа Фома

Смерть
Неизвестно
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