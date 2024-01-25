Гульпа Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульпа Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гульпа Николай Фомич

Мать: Гульпа Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульпа Люся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульпа Люся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульпа Люся

Смерть
Неизвестно
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