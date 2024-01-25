Гульпа Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гульпа Николай Фомич
Мать: Гульпа Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульпа Люся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульпа Люся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульпа Люся
Смерть
Неизвестно