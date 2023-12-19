Устинова (Самойлова) Лариса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Самойлова) Лариса Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1898

Дата смерти

13.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1898

Отец: Самойлов Никифор

Мать: Самойлова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Нестер Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Устинов Александр Нестерович

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.02.1923

Дочь: Устинова Ксения Нестеровна

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.04.1925

Дочь: Крачек (Устинова) Ирина Нестеровна

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Устинов Михаил Нестерович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Плешко (Устинова) Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Устинова Зинаида Нестеровна

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.09.1932

Дочь: Яхно (Устинова) Вера Нестеровна

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1936

Дочь: Павлюк (Устинова) Рида Нестеровна

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Устинов Николай Нестерович

Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович

Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.02.1956
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Умерла от рака желудка и поджелудочной железы.

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