Устинова (Самойлова) Лариса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1898
Дата смерти13.02.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1898
Отец: Самойлов Никифор
Мать: Самойлова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Устинов Александр Нестерович
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1923
Дочь: Устинова Ксения Нестеровна
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1925
Дочь: Крачек (Устинова) Ирина Нестеровна
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Устинов Михаил Нестерович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Плешко (Устинова) Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Устинова Зинаида Нестеровна
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1932
Дочь: Яхно (Устинова) Вера Нестеровна
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1936
Дочь: Павлюк (Устинова) Рида Нестеровна
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Устинов Николай Нестерович
Отец ребёнка: Устинов Нестер Иванович
Смерть
13.02.1956
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Умерла от рака желудка и поджелудочной железы.