Крачек (Устинова) Ирина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крачек (Устинова) Ирина Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1925

Дата смерти

17.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1925

Отец: Устинов Нестер Иванович

Мать: Устинова Лариса Никифоровна

Бракосочетание
06.12.1953

Муж: Крачек Николай Антонович

г.Кировск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
11.09.1956

Дочь: Губарева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Крачек Николай Антонович

Мурманская обл., г. Кировск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крачек Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.12.2016
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
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