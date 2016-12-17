Крачек (Устинова) Ирина Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1925
Дата смерти17.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1925
Бракосочетание
06.12.1953
г.Кировск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
11.09.1956
Дочь: Губарева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Крачек Николай Антонович
Мурманская обл., г. Кировск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.12.2016
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай