Плешко (Устинова) Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешко (Устинова) Анна Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1928

Дата смерти

14.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928

Отец: Устинов Нестер Иванович

Мать: Устинова Лариса Никифоровна

Рождение ребёнка
16.11.1953

Дочь: Потапова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.04.1956

Сын: Плешко Валерий Иванович

Отец ребёнка: Плешко Иван (Ион) Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1960

Дочь: Розанова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Плешко Иван (Ион) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешко Иван (Ион) Васильевич

Смерть
14.09.1996
Братск, город Братск, Иркутская область
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