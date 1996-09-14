Плешко (Устинова) Анна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1928
Дата смерти14.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928
Рождение ребёнка
16.11.1953
Дочь: Потапова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1956
Отец ребёнка: Плешко Иван (Ион) Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1960
Дочь: Розанова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Плешко Иван (Ион) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1996
Братск, город Братск, Иркутская область