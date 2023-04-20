Павлюк (Устинова) Рида Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюк (Устинова) Рида Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Нестер Иванович

Мать: Устинова Лариса Никифоровна

Рождение ребёнка
17.10.1961

Дочь: Сиротина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Павлюк Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широносова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Павлюк Николай Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюк Николай Антонович

Смерть
Неизвестно
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