Павлюк (Устинова) Рида Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1961
Дочь: Сиротина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Павлюк Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широносова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Павлюк Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно