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Устинов Николай Нестерович
Устинов Николай Нестерович
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Древо
Место рождения
Летняя Золотица
, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения
1939
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Устинов Нестер Иванович
1892 г.р.
Мать
Устинова (Самойлова) Лариса Никифоровна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЙ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Устинов Нестер Иванович
Мать:
Устинова Лариса Никифоровна
Летняя Золотица
, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1940
Летняя Золотица
, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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