Устинов Николай Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Николай Нестерович

Устинов Николай Нестерович

Место рождения

Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Устинов Нестер Иванович

Мать: Устинова Лариса Никифоровна

Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1940
Летняя Золотица, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close