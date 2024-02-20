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Корсунова Наталья Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1854

Сын: Корсун Трофим Елисеевич

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Корсун Елисей Елисеевич

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1881г / зап.№ 4 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 20 /.
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Корсун Емельян Елисеевич

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Корсун Иоанн Елисеевич

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Васильченко Матрона Елисеевна-1

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.02.1870

Сын: Корсун Лука Елисеевич

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 7 /, м/к-1870г./ зап.№ 5 /
Бракосочетание
До 1870

Муж: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1872

Дочь: Матрона Елисеевна 2

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 149 /, м/к-1872г./ зап.№ 28 /
Рождение ребёнка
09.06.1974

Сын: Корсун Кирилл Елисеевич

Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 98 /, м/к-1874г./ зап.№ 27 /
Смерть
Неизвестно
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