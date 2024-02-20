Корсунова Наталья Яковлевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1881г / зап.№ 4 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 20 /.
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Васильченко Матрона Елисеевна-1
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.02.1870
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 7 /, м/к-1870г./ зап.№ 5 /
Бракосочетание
До 1870
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1872
Дочь: Матрона Елисеевна 2
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 149 /, м/к-1872г./ зап.№ 28 /
Рождение ребёнка
09.06.1974
Отец ребёнка: Корсун Елисей Никифорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 98 /, м/к-1874г./ зап.№ 27 /
Смерть
Неизвестно