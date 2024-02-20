Корсун Емельян Елисеевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти17.07.1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1881
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к1881г. лист № 19,зап.№ 4, Ф-265-1-83
Рождение ребёнка
03.10.1885
Дочь: Александра Емельянова
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Васильевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 87 /, м/к-1885г./ зап.№ 62 /
Смерть
17.07.1888
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Несчастный случай | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1888г / зап.№ 32 /, Ф-265-1-8 / лист № 68 /
Похороны
18.07.1888
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 32 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 68 /.