Корсунова (Говтвина) Дарья Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1881
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к1881г. лист № 19,зап.№ 4, Ф-265-1-83
Рождение ребёнка
03.10.1885
Дочь: Александра Емельянова
Отец ребёнка: Корсун Емельян Елисеевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 87 /, м/к-1885г./ зап.№ 62 /
Смерть
Неизвестно