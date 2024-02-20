(Корсун) Александра Емельянова
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения03.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1885
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 87 /, м/к-1885г./ зап.№ 62 /
Крещение
03.10.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 87 /. | Восприемники: Сл.Кривая Лука отставной солдат Корсун Алексей Алексеевич и крестьянина Корсун Аггия Федотовича ... Показать все
Смерть
Неизвестно