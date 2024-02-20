Васильченко (Корсун) Матрона Елисеевна-1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Корсун) Матрона Елисеевна-1

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Корсун Елисей Никифорович

Мать: Корсунова Наталья Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
25.10.1888

Муж: Васильченко Иван Афанасьевич

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 54 /.
Смерть
Неизвестно
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