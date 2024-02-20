Васильченко (Корсун) Матрона Елисеевна-1
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
25.10.1888
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 54 /.
Смерть
Неизвестно