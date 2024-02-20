Васильченко Иван Афанасьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Бракосочетание
25.10.1888
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 54 /.
Смерть
Неизвестно