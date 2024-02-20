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Васильченко Иван Афанасьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Бракосочетание
25.10.1888

Жена: Васильченко Матрона Елисеевна-1

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 54 /.
Смерть
Неизвестно
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