(Корсун) Матрона Елисеевна 2
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения14.06.1872
Дата смерти09.05.1877
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1872
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 149 /, м/к-1872г./ зап.№ 28 /
Смерть
09.05.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - водянка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1877г./ зап.№ 16 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 60 /.