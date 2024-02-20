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(Корсун) Матрона Елисеевна 2

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

14.06.1872

Дата смерти

09.05.1877

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1872

Отец: Корсун Елисей Никифорович

Мать: Корсунова Наталья Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 149 /, м/к-1872г./ зап.№ 28 /
Смерть
09.05.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - водянка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1877г./ зап.№ 16 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 60 /.
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