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Корсун Иоанн Елисеевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Корсун Елисей Никифорович

Мать: Корсунова Наталья Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.06.1884

Сын: Корсун Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Дарья Моисеевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 15 /, м/к-1884г./ зап.№ 31 /
Смерть
Неизвестно
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