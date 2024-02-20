Корсун Иоанн Елисеевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.06.1884
Мать ребёнка: Дарья Моисеевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 15 /, м/к-1884г./ зап.№ 31 /
Смерть
Неизвестно