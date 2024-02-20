Корсун Елисей Елисеевич
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1881г / зап.№ 4 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 20 /.
Бракосочетание
18.01.1881
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1881г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 20 /.
Смерть
Неизвестно