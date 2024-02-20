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Корсун Елисей Елисеевич

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Корсун Елисей Никифорович

Мать: Корсунова Наталья Яковлевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1881г / зап.№ 4 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 20 /.
Бракосочетание
18.01.1881

Жена: Корсунова Дарья Васильевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1881г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 20 /.
Смерть
Неизвестно
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