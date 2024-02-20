Корсун Кирилл Елисеевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения09.06.1974
Дата смерти04.01.1876
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Смерть
04.01.1876
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 1 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 136 /.
Рождение
09.06.1974
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 98 /, м/к-1874г./ зап.№ 27 /