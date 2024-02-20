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Корсун Кирилл Елисеевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

09.06.1974

Дата смерти

04.01.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
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Место
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Смерть
04.01.1876
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1876г./ зап.№ 1 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 136 /.
Рождение
09.06.1974

Отец: Корсун Елисей Никифорович

Мать: Корсунова Наталья Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 98 /, м/к-1874г./ зап.№ 27 /
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