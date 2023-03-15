Силина (Сидочева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Сидочева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Сидочев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Степанова Апполинария

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Артемкова Серафима

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Силин Константин

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Силин Алексей

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Рождение ребёнка
14.03.1906

Дочь: Антонида

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Рождение ребёнка
09.09.1908

Сын: Силин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Силин Степан Семенович

Верх-Ануйское, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Степан Семенович

Смерть
1946
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