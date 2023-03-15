Силина (Сидочева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Сидочев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Степанова Апполинария
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Артемкова Серафима
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Силин Константин
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Силин Алексей
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Рождение ребёнка
14.03.1906
Дочь: Антонида
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Рождение ребёнка
09.09.1908
Сын: Силин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Силин Степан Семенович
Верх-Ануйское, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946