Силин Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения09.09.1908
Дата смерти19.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908
Рождение ребёнка
12.09.1933
Сын: Силин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Силина Анна
Желыбино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1939
Дочь: Зуева Галина Владимировна
Мать ребёнка: Силина Анна
Рождение ребёнка
07.09.1945
Сын: Силин Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Силина Анна
Рождение ребёнка
27.05.1953
Сын: Силин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Силина Анна
Смерть
19.06.1969