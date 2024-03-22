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Силин Владимир Степанович

Место рождения

Верх-Ануйское, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.09.1908

Дата смерти

19.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908

Отец: Силин Степан Семенович

Мать: Силина Александра Николаевна

Верх-Ануйское, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.09.1933

Сын: Силин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Силина Анна

Желыбино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1939

Дочь: Зуева Галина Владимировна

Мать ребёнка: Силина Анна

Рождение ребёнка
07.09.1945

Сын: Силин Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Силина Анна

Рождение ребёнка
27.05.1953

Сын: Силин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Силина Анна

Смерть
19.06.1969
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