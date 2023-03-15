Силин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1945
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1945
Отец: Силин Владимир Степанович
Мать: Силина Анна
Рождение ребёнка
26.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1989