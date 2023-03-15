Силин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1945

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1945

Отец: Силин Владимир Степанович

Мать: Силина Анна

Рождение ребёнка
26.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1989
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