Силина (Чухнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Чухнова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1933

Сын: Силин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович

Желыбино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1939

Дочь: Зуева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
07.09.1945

Сын: Силин Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
27.05.1953

Сын: Силин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович

Смерть
1987
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