Силина (Чухнова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1933
Сын: Силин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович
Желыбино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1939
Дочь: Зуева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович
Рождение ребёнка
07.09.1945
Сын: Силин Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович
Рождение ребёнка
27.05.1953
Сын: Силин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Силин Владимир Степанович
Смерть
1987