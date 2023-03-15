Зуева (Силина) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Силина) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: Силин Владимир Степанович

Мать: Силина Анна

Рождение ребёнка
13.02.1962

Сын: Зуев Владимир

Отец ребёнка: Зуев Евгений

Рождение ребёнка
13.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Евгений

Смерть
1987
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