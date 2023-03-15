Зуева (Силина) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Отец: Силин Владимир Степанович
Мать: Силина Анна
Рождение ребёнка
13.02.1962
Сын: Зуев Владимир
Отец ребёнка: Зуев Евгений
Рождение ребёнка
13.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Евгений
Смерть
1987