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Силин Евгений Владимирович

Место рождения

Желыбино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.09.1933

Дата смерти

23.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933

Отец: Силин Владимир Степанович

Мать: Силина Анна

Желыбино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силина Раиса Ильинична

Архангельская область, Васьково
Рождение ребёнка
05.03.1964

Дочь: Куклис Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: Силина Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
30.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силина Раиса Ильинична

Смерть
23.11.1999
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