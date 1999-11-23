Силин Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.09.1933
Дата смерти23.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933
Отец: Силин Владимир Степанович
Мать: Силина Анна
Рождение ребёнка
12.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силина Раиса Ильинична
Архангельская область, Васьково
Рождение ребёнка
05.03.1964
Дочь: Куклис Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: Силина Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
30.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силина Раиса Ильинична
Смерть
23.11.1999