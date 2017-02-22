Силина (Кузнеченко) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1934
Дата смерти22.02.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934
Отец: Кузнеченко Илья
Мать: Кузнеченко Татьяна
Рождение ребёнка
12.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силин Евгений Владимирович
Архангельская область, Васьково
Рождение ребёнка
05.03.1964
Дочь: Куклис Лариса
Отец ребёнка: Силин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
30.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силин Евгений Владимирович
Смерть
22.02.2017
Тула, город Тула, Тульская область
Инсульт