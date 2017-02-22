Силина (Кузнеченко) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Кузнеченко) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1934

Дата смерти

22.02.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934

Отец: Кузнеченко Илья

Мать: Кузнеченко Татьяна

Рождение ребёнка
12.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силин Евгений Владимирович

Архангельская область, Васьково
Рождение ребёнка
05.03.1964

Дочь: Куклис Лариса

Отец ребёнка: Силин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
30.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силин Евгений Владимирович

Смерть
22.02.2017
Тула, город Тула, Тульская область
Инсульт
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