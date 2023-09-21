Кузнеченко (Семичастнова) Татьяна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеченко (Семичастнова) Татьяна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнеченко Юрий

Отец ребёнка: Кузнеченко Илья

Рождение ребёнка
03.03.1934

Дочь: Силина (Кузнеченко) Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Кузнеченко Илья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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