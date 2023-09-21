Кузнеченко (Семичастнова) Татьяна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнеченко Юрий
Отец ребёнка: Кузнеченко Илья
Рождение ребёнка
03.03.1934
Дочь: Силина (Кузнеченко) Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Кузнеченко Илья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость