Кузнеченко Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеченко Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнеченко Илья

Мать: Кузнеченко Татьяна

Рождение ребёнка
04.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Other
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