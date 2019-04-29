Куклис (Силина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклис (Силина) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1964

Дата смерти

29.04.2019

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1964

Отец: Силин Евгений Владимирович

Мать: Силина Раиса

Рождение ребёнка
21.06.2000

Дочь: Настя

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.04.2019
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