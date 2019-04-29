Куклис (Силина) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1964
Дата смерти29.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1964
Отец: Силин Евгений Владимирович
Мать: Силина Раиса
Рождение ребёнка
21.06.2000
Дочь: Настя
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.04.2019