Артемкова (Силина) Серафима Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
09.11.1914
Дочь: Захарова Капиталина Михайловна
Отец ребёнка: Артемков Михаил
Рождение ребёнка
1916
Сын: Артемков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Артемков Михаил
Рождение ребёнка
23.09.1918
Дочь: Басаргина Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Артемков Михаил
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Денисова Олимпмада Михайловна
Отец ребёнка: Артемков Михаил
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Власюк Софья Михайловна
Отец ребёнка: Артемков Михаил
Смерть
1927