Артемкова (Силина) Серафима Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемкова (Силина) Серафима Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Силин Степан Семенович

Мать: Силина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1914

Дочь: Захарова Капиталина Михайловна

Отец ребёнка: Артемков Михаил

Рождение ребёнка
1916

Сын: Артемков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Артемков Михаил

Рождение ребёнка
23.09.1918

Дочь: Басаргина Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Артемков Михаил

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Денисова Олимпмада Михайловна

Отец ребёнка: Артемков Михаил

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Власюк Софья Михайловна

Отец ребёнка: Артемков Михаил

Смерть
1927
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