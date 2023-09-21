Захарова (Артемкова) Капиталина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Артемкова) Капиталина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1914

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1914

Отец: Артемков Михаил

Мать: Артемкова (Силина) Серафима Степановна

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай

Рождение ребёнка
1940

Сын: Захаров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай

Рождение ребёнка
09.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай

Рождение ребёнка
22.08.1946

Сын: Захаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай

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