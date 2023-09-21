Захарова (Артемкова) Капиталина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1914
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай
Рождение ребёнка
1940
Сын: Захаров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай
Рождение ребёнка
09.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай
Рождение ребёнка
22.08.1946
Сын: Захаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай