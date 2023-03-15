Захаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Капиталина
Рождение ребёнка
1940
Сын: Захаров Сергей
Мать ребёнка: Захарова Капиталина
Рождение ребёнка
09.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Капиталина
Рождение ребёнка
22.08.1946
Сын: Захаров Александр
Мать ребёнка: Захарова Капиталина