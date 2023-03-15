Захаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Капиталина

Рождение ребёнка
1940

Сын: Захаров Сергей

Мать ребёнка: Захарова Капиталина

Рождение ребёнка
09.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Капиталина

Рождение ребёнка
22.08.1946

Сын: Захаров Александр

Мать ребёнка: Захарова Капиталина

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