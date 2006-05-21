Захаров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1946
Дата смерти21.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1946
Отец: Захаров Николай
Рождение ребёнка
15.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2006