Захаров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1946

Дата смерти

21.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1946

Отец: Захаров Николай

Мать: Захарова Капиталина Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2006
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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