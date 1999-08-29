Басаргина (Артемкова) Ираида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасаргина (Артемкова) Ираида Михайловна

Басаргина (Артемкова) Ираида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1918

Дата смерти

29.08.1999

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1918

Отец: Артемков Михаил

Мать: Артемкова Серафима Степановна

Рождение ребёнка
02.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.08.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close