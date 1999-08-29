Басаргина (Артемкова) Ираида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1918
Дата смерти29.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1918
Отец: Артемков Михаил
Рождение ребёнка
02.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.08.1999