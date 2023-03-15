Денисова (Артемкова) Олимпмада Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Артемков Михаил
Рождение ребёнка
05.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край