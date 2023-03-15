Денисова (Артемкова) Олимпмада Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Артемкова) Олимпмада Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Артемков Михаил

Мать: Артемкова Серафима Степановна

Рождение ребёнка
05.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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