Степанова (Силина) Апполинария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Силин Степан Семенович
Мать: Силина Александра
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кудряшова Елена
Отец ребёнка: Степанов Иван
Рождение ребёнка
21.05.1924
Дочь: Амелина Валентина
Отец ребёнка: Степанов Иван
Рождение ребёнка
18.08.1926
Сын: Степанов Геннадий
Отец ребёнка: Степанов Иван
Рождение ребёнка
06.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Иван
Рождение ребёнка
18.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Иван
Смерть
1973