Степанова (Силина) Апполинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Силина) Апполинария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

1914 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Силин Степан Семенович

Мать: Силина Александра

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кудряшова Елена

Отец ребёнка: Степанов Иван

Рождение ребёнка
21.05.1924

Дочь: Амелина Валентина

Отец ребёнка: Степанов Иван

Рождение ребёнка
18.08.1926

Сын: Степанов Геннадий

Отец ребёнка: Степанов Иван

Рождение ребёнка
06.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван

Рождение ребёнка
18.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван

Смерть
1973
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