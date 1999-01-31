Степанов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1926

Дата смерти

31.01.1999

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926

Отец: Степанов Иван

Мать: Степанова Апполинария

Рождение ребёнка
07.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
1959

Сын: Степанов Иван

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
31.01.1999
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