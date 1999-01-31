Степанов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1926
Дата смерти31.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926
Отец: Степанов Иван
Мать: Степанова Апполинария
Рождение ребёнка
07.11.1954
Рождение ребёнка
1959
Сын: Степанов Иван
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.01.1999