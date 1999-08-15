Амелина (Степанова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелина (Степанова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1924

Дата смерти

15.08.1999

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1924

Отец: Степанов Иван

Мать: Степанова Апполинария Степановна

Рождение ребёнка
19.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амелин Павел

Рождение ребёнка
19.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амелин Павел

Смерть
15.08.1999
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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