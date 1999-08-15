Амелина (Степанова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1924
Дата смерти15.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1924
Отец: Степанов Иван
Рождение ребёнка
19.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амелин Павел
Рождение ребёнка
19.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амелин Павел
Смерть
15.08.1999
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край