Амелин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1921
Дата смерти03.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амелина Валентина
Рождение ребёнка
19.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амелина Валентина
Смерть
03.07.1984