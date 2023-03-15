Амелин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1921

Дата смерти

03.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амелина Валентина

Рождение ребёнка
19.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амелина Валентина

Смерть
03.07.1984
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