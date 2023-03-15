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(Силина) Елена
(Силина) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1960
Пол
Женский
Отец
Силин Степан
Около 1863 г.р.
Мать
Силина (Сидочева) Александра
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Силин Степан
Мать:
Силина Александра
Смерть
1960
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