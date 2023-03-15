Силин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Силин Степан

Мать: Силина Александра

Смерть
Неизвестно
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