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Лукошкин Тимофей Поликарпович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884

Отец: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Мать: Лукошкина Матрона Михайловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1903

Жена: Лукошкина Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукошкин Роман Тимофеевич

Мать ребёнка: Лукошкина Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лукошкина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Лукошкина Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1915

Жена: Лукошкина Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1916 ст.

Дочь: Лукошкина Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Лукошкина Евфросиния Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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