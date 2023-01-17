Лукошкин Тимофей Поликарпович
Место рождения
Дата рождения20.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884
Бракосочетание
1903
Жена: Лукошкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукошкин Роман Тимофеевич
Мать ребёнка: Лукошкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лукошкина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Лукошкина Васса Ивановна
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
17.06.1916 ст.
Дочь: Лукошкина Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Лукошкина Евфросиния Ивановна
Смерть
Неизвестно