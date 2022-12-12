Лукошкина (Шахова) Евфросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
17.06.1916 ст.
Дочь: Лукошкина Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Лукошкин Тимофей Поликарпович
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно