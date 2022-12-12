Лукошкина (Шахова) Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Шахова) Евфросиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1915

Муж: Лукошкин Тимофей Поликарпович

Рождение ребёнка
17.06.1916 ст.

Дочь: Лукошкина Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Лукошкин Тимофей Поликарпович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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