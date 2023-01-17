Лукошкина Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.05.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Муж: Лукошкин Тимофей Поликарпович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукошкин Роман Тимофеевич

Отец ребёнка: Лукошкин Тимофей Поликарпович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лукошкина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Лукошкин Тимофей Поликарпович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.05.1915 ст.
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