Лукошкина Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти28.05.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукошкин Роман Тимофеевич
Отец ребёнка: Лукошкин Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лукошкина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Лукошкин Тимофей Поликарпович
Смерть
28.05.1915 ст.